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Intel Core i7 1280P против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i7 1280P
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i7 1280P
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i7 1280P пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P +44%
10180
Ryzen 7 5825U
7052
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Barcelo
Номер модели i7-1280P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 1.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Core i7 1280P или M1 Max
2. Core i7 1280P или M1 Pro
3. Core i7 1280P или Core i7 1185G7
4. Core i7 1280P или Core i7 12800H
5. Core i7 1280P или Ryzen 7 5800U
6. Ryzen 7 5825U или Core i7 1165G7
7. Ryzen 7 5825U или Core i7 11800H
8. Ryzen 7 5825U или Apple M1
9. Ryzen 7 5825U или Core i7 12800H
10. Ryzen 7 5825U или Core i7 1195G7

Комментарии

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