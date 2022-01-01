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Intel Core i7 1280P против AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Intel Core i7 1280P
VS
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Intel Core i7 1280P
AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 6850U с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6850U and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1772 и 1530 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1280P
19768
Ryzen 7 Pro 6850U +20%
23791
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Rembrandt
Номер модели i7-1280P -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 1.8 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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