Intel Core i7 1280P против Apple M1
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1280P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 78% ниже чем у Core i7 1280P пиковое энергопотребление – 14 vs 64 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1528
Cinebench R23 (многоядерный)
7812
Passmark CPU (одноядерный)
3799
Passmark CPU (многоядерный)
15149
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P +2%
1788
1746
Geekbench 5 (многоядерный)
8980
Apple M1 +6%
9545
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-1280P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-64 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|1024
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1280P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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