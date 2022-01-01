Главная > Сравнения CPU > Core i7 1280P vs M1 Max

Intel Core i7 1280P против Apple M1 Max

Intel Core i7 1280P
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 1280P
Apple M1 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1280P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 53% ниже чем у Core i7 1280P пиковое энергопотребление – 30 vs 64 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1280P
н/д
M1 Max
1549
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1280P
н/д
M1 Max
12463
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1280P
н/д
M1 Max
3869
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1280P
н/д
M1 Max
23520
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P
1788
M1 Max
1788
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P
8980
M1 Max +41%
12687
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-P -
Номер модели i7-1280P -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 10
Частота 1.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-64 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 4096
TMUs 48 256
ROPs 24 128
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1280P против i7 1185G7
2. Intel Core i7 1280P против i7 12700H
3. Intel Core i7 1280P против i7 12800H
4. Apple M1 Max против Intel Core i7 1165G7
5. Apple M1 Max против AMD Ryzen 9 5900HX
6. Apple M1 Max против Intel Core i9 11980HK
7. Apple M1 Max против Intel Core i9 9980HK
8. Apple M1 Max против Intel Core i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i7 1280P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры