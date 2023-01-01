Intel Core i7 1280P против Apple M2 Pro
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1746 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1651
M2 Pro +1%
1663
Cinebench R23 (многоядерный)
11744
M2 Pro +28%
15004
Passmark CPU (одноядерный)
3334
M2 Pro +25%
4174
Passmark CPU (многоядерный)
20557
M2 Pro +29%
26536
Geekbench 5 (одноядерный)
1761
M2 Pro +14%
2009
Geekbench 5 (многоядерный)
10422
M2 Pro +45%
15083
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-1280P
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|2432
|TMUs
|48
|152
|ROPs
|24
|76
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1280P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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