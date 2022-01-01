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Intel Core i7 1280P против i5 1155G7

Intel Core i7 1280P
VS
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i7 1280P
Intel Core i5 1155G7

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или i5 1155G7 с 4-ядрами на 1.0-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1155G7 and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1591 и 1302 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1280P +174%
11394
Core i5 1155G7
4159
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1280P +11%
3244
Core i5 1155G7
2932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1280P +86%
19062
Core i5 1155G7
10232
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P +21%
1577
Core i5 1155G7
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P +147%
10091
Core i5 1155G7
4089
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и i5 1155G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1280P i5-1155G7
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота 1.8 ГГц 1.0-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 10-25x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт Intel Core i5 1155G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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