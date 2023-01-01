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Intel Core i7 1280P против i5 12400

Intel Core i7 1280P
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 1280P
Intel Core i5 12400

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или десктопный i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1280P
11582
Core i5 12400 +4%
12022
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1280P +5%
20410
Core i5 12400
19524
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P +19%
10305
Core i5 12400
8673
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели i7-1280P i5-12400
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 1.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.3 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 117 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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