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Intel Core i7 1280P против i5 1245U

Intel Core i7 1280P
VS
Intel Core i5 1245U
Intel Core i7 1280P
Intel Core i5 1245U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или i5 1245U с 10-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1245U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1245U and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1591 и 1402 балла
Причины выбрать Intel Core i5 1245U
  • На 46% ниже чем у Core i7 1280P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1280P +47%
19062
Core i5 1245U
12981
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P +13%
1577
Core i5 1245U
1391
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P +77%
10091
Core i5 1245U
5706
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и i5 1245U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-U
Номер модели i7-1280P i5-1245U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 12
Частота 1.8 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 16x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Core i5 1245U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт Intel Core i5 1245U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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6. Intel Core i5 1250P или Intel Core i5 1245U
7. Intel Core i7 1250U или Intel Core i5 1245U

Комментарии

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