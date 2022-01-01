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Intel Core i7 1280P против i5 12600K

Intel Core i7 1280P
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 1280P
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или десктопный i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • На 78% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1637 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P
1638
Core i5 12600K +16%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P
10180
Core i5 12600K +16%
11821
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-S
Номер модели i7-1280P i5-12600K
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 16
Частота 1.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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