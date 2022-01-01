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Intel Core i7 1280P против i7 12650H

Intel Core i7 1280P
VS
Intel Core i7 12650H
Intel Core i7 1280P
Intel Core i7 12650H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или i7 12650H с 10-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12650H and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • На 38% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P
10180
Core i7 12650H +4%
10625
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и i7 12650H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-H
Номер модели i7-1280P i7-12650H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 16
Частота 1.8 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 64
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Core i7 12650H
1.21 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт Intel Core i7 12650H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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