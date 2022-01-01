Intel Core i7 1280P против i7 12800HX
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или i7 12800HX с 16-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
- На 49% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 28 vs 55 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1656
Core i7 12800HX +9%
1801
Cinebench R23 (многоядерный)
11755
Core i7 12800HX +72%
20165
Passmark CPU (одноядерный)
3360
Core i7 12800HX +18%
3966
Passmark CPU (многоядерный)
20239
Core i7 12800HX +70%
34503
Geekbench 5 (одноядерный)
1752
Core i7 12800HX +1%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
10451
Core i7 12800HX +36%
14249
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i7-1280P
|i7-12800HX
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1964
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics (32EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|16
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|1.8 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1280P
|Сайт Intel Core i7 12800HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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