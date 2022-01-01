Intel Core i7 12850HX против AMD Ryzen 7 6800H
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12850HX на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 12850HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12850HX
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1795 и 1513 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 18% ниже чем у Core i7 12850HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1483
Cinebench R23 (многоядерный)
13043
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12850HX +18%
1780
1508
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12850HX +49%
13718
9195
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 мая 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-12850HX
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12850HX
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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