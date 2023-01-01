Intel Core i7 1355U против AMD Ryzen 7 6800U
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 6800U с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1355U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1711 и 1516 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1355U +18%
1763
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
8806
Ryzen 7 6800U +20%
10564
Passmark CPU (одноядерный)
3227
Passmark CPU (многоядерный)
20623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1355U +13%
1721
1524
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1355U +10%
8454
7657
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i7-1355U
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.2 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|15-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1355U
|Сайт AMD Ryzen 7 6800U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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