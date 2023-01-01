Главная > Сравнения CPU > Core i7 1355U vs Ryzen 9 5950X

Intel Core i7 1355U против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7 1355U
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i7 1355U
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 1355U
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 53248 КБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1355U
8875
Ryzen 9 5950X +193%
25960
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1355U
8390
Ryzen 9 5950X +120%
18452
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1355U и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i7-1355U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 16
Потоков 4 32
Частота 1.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 16
Количество потоков 12 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 AM4
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1355U
1.69 терафлопс
Ryzen 9 5950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1355U Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M2 vs AMD Ryzen 9 5950X
2. Intel Core i7 13700K vs AMD Ryzen 9 5950X
3. AMD Ryzen 9 7950X3D vs Ryzen 9 5950X
4. AMD Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 9 5950X
5. AMD Ryzen 9 7900X vs Ryzen 9 5950X
6. Intel Core i7 1365U vs i7 1355U
7. AMD Ryzen 5 7530U vs Intel Core i7 1355U
8. Intel Core i5 1335U vs i7 1355U
9. AMD Ryzen 7 7730U vs Intel Core i7 1355U
10. Intel Core i7 12700H vs i7 1355U
Сравнить другие CPU (580+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i7 1355U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры