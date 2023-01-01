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Intel Core i7 1355U против Apple M2 Max

Intel Core i7 1355U
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 1355U
Apple M2 Max

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1355U
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1711 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1355U +5%
1747
M2 Max
1670
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1355U
8875
M2 Max +70%
15074
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1355U
н/д
M2 Max
4137
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1355U
н/д
M2 Max
26201
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1355U
1704
M2 Max +18%
2005
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1355U
8390
M2 Max +79%
15028
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1355U и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-1355U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 8
Частота 1.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 4864
TMUs 48 304
ROPs 24 152
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1355U
1.69 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1355U -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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4. Core i7 1355U или Core i7 1255U
5. Core i7 1355U или Core i5 1335U
6. M2 Max или Core i9 13900K
7. M2 Max или M2 Ultra
8. M2 Max или Core i9 12900H
9. M2 Max или M1 Max
10. M2 Max или M1 Ultra
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Комментарии

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