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Intel Core i7 1355U против Apple M2 Pro

Intel Core i7 1355U
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 1355U
Apple M2 Pro

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1355U
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1711 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1355U +6%
1747
M2 Pro
1648
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1355U
8875
M2 Pro +67%
14847
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1355U
н/д
M2 Pro
4133
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1355U
н/д
M2 Pro
26424
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1355U
1704
M2 Pro +17%
1992
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1355U
8390
M2 Pro +77%
14855
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1355U и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-1355U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 8
Частота 1.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 2432
TMUs 48 152
ROPs 24 76
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1355U
1.69 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1355U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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