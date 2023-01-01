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Intel Core i7 1355U против i5 1240U

Intel Core i7 1355U
VS
Intel Core i5 1240U
Intel Core i7 1355U
Intel Core i5 1240U

Что лучше: Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 1240U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1355U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240U and 1355U
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1355U +32%
8454
Core i5 1240U
6427
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1355U и i5 1240U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-1355U i5-1240U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 2
Потоков 4 4
Частота 1.7 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 0.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 11x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1781
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 9 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 29 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1355U
1.69 терафлопс
Core i5 1240U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1355U Сайт Intel Core i5 1240U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 14

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Комментарии

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