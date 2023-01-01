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Intel Core i7 1355U против i7 12700K

Intel Core i7 1355U
VS
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 1355U
Intel Core i7 12700K

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц или десктопный i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700K and 1355U
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Имеет на 13312 КБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1711 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1355U
1747
Core i7 12700K +10%
1922
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1355U
8875
Core i7 12700K +156%
22754
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1355U
1704
Core i7 12700K +22%
2083
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1355U
8390
Core i7 12700K +85%
15482
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1355U и i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-1355U i7-12700K
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.2 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 190 Вт
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1355U
1.69 терафлопс
Core i7 12700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-4800
- DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1355U Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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