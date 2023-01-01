Intel Core i7 1355U против i7 12700K
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц или десктопный i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Имеет на 13312 КБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1711 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1747
Core i7 12700K +10%
1922
Cinebench R23 (многоядерный)
8875
Core i7 12700K +156%
22754
Passmark CPU (одноядерный)
4058
Passmark CPU (многоядерный)
34598
Geekbench 5 (одноядерный)
1704
Core i7 12700K +22%
2083
Geekbench 5 (многоядерный)
8390
Core i7 12700K +85%
15482
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-1355U
|i7-12700K
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|12
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|190 Вт
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1355U
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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