Главная > Сравнения CPU > Core i7 1360P vs Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 1360P против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 1360P
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i7 1360P
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 1360P
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1820 и 1108 баллов
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +62%
1903
Ryzen 5 5500U
1172
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P +73%
12388
Ryzen 5 5500U
7146
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1360P +54%
3791
Ryzen 5 5500U
2467
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1360P +62%
21501
Ryzen 5 5500U
13262
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +64%
1827
Ryzen 5 5500U
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +115%
10737
Ryzen 5 5500U
4984
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i7-1360P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 10-25 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 1240P и Ryzen 5 5500U
2. Core i5 1235U и Ryzen 5 5500U
3. Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 5500U
4. Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 5500U
5. Core i5 1135G7 и Ryzen 5 5500U
6. Ryzen 5 5625U и Ryzen 5 5500U
7. Apple M2 и Core i7 1360P
8. Core i7 12700H и Core i7 1360P
9. Core i7 1255U и Core i7 1360P
10. Core i7 13700H и Core i7 1360P
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i7 1360P?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры