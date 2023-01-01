Intel Core i7 1360P против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1820 и 1108 баллов
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +62%
1903
1172
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P +73%
12388
7146
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1360P +54%
3791
2467
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1360P +62%
21501
13262
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +64%
1827
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +115%
10737
4984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 2 (Lucienne)
|Номер модели
|i7-1360P
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|10-25 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|24
|7
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1360P
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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