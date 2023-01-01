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Intel Core i7 1360P против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 1360P
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 1360P
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 1360P
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1820 и 1654 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 14336 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +23%
1903
Ryzen 5 5600X
1546
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P +4%
12388
Ryzen 5 5600X
11903
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1360P +12%
3791
Ryzen 5 5600X
3389
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1360P
21501
Ryzen 5 5600X +3%
22146
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +10%
1827
Ryzen 5 5600X
1655
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +20%
10737
Ryzen 5 5600X
8955
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i7-1360P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 AM4
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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