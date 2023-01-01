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Intel Core i7 1360P против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i7 1360P
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i7 1360P
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1360P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1360P
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1797 и 1452 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +24%
1757
Ryzen 7 5825U
1412
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P +28%
12368
Ryzen 7 5825U
9683
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +24%
1795
Ryzen 7 5825U
1444
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +62%
11258
Ryzen 7 5825U
6945
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake -
Номер модели i7-1360P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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