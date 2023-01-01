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Intel Core i7 1360P против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i7 1360P
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i7 1360P
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 1360P
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1820 и 1524 балла
  • Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +28%
1885
Ryzen 9 5900HX
1477
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P
12185
Ryzen 9 5900HX +5%
12779
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1360P +17%
3755
Ryzen 9 5900HX
3203
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1360P
21203
Ryzen 9 5900HX +7%
22749
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +19%
1813
Ryzen 9 5900HX
1519
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +29%
10640
Ryzen 9 5900HX
8269
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i7-1360P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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