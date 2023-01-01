Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.