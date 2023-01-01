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Intel Core i7 1360P против Apple M2 Max

Intel Core i7 1360P
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 1360P
Apple M2 Max

Что лучше: Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или Apple M2 Max на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1360P
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1820 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +14%
1903
M2 Max
1673
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P
12388
M2 Max +24%
15318
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1360P
3791
M2 Max +11%
4196
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1360P
21501
M2 Max +24%
26624
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P
1827
M2 Max +10%
2014
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P
10737
M2 Max +41%
15122
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-1360P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 4864
TMUs 48 304
ROPs 24 152
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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