Intel Core i7 1360P против i5 1135G7
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1820 и 1313 баллов
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +40%
1903
1357
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P +145%
12388
5052
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1360P +38%
3791
2742
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1360P +115%
21501
10001
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +39%
1827
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +130%
10737
4672
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i7-1360P
|i5-1135G7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|9-24x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|12-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1360P
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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