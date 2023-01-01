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Intel Core i7 1360P против i5 1235U

Intel Core i7 1360P
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i7 1360P
Intel Core i5 1235U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1360P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 1360P
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1797 и 1578 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +16%
1757
Core i5 1235U
1513
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P +91%
12368
Core i5 1235U
6463
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +15%
1795
Core i5 1235U
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +88%
11258
Core i5 1235U
5987
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-1360P i5-1235U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 2
Потоков 8 4
Частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 12 10
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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