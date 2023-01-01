Что лучше: Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 12500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.