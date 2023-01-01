Intel Core i7 1360P против i7 12700H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1360P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1757
Core i7 12700H +2%
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
12368
Core i7 12700H +30%
16131
Passmark CPU (одноядерный)
3639
Passmark CPU (многоядерный)
26553
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +4%
1795
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
11258
Core i7 12700H +8%
12147
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-1360P
|i7-12700H
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|12
|14
|Количество потоков
|16
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|115 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1360P
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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