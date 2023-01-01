Intel Core i7 1360P против i7 12700K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или десктопный i7 12700K на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 7168 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1820 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1903
Core i7 12700K +2%
1949
Cinebench R23 (многоядерный)
12388
Core i7 12700K +86%
23019
Passmark CPU (одноядерный)
3791
Core i7 12700K +7%
4068
Passmark CPU (многоядерный)
21501
Core i7 12700K +63%
35063
Geekbench 5 (одноядерный)
1827
Core i7 12700K +16%
2115
Geekbench 5 (многоядерный)
10737
Core i7 12700K +46%
15667
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-1360P
|i7-12700K
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|190 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1360P
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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