Intel Core i7 13620H против AMD Ryzen 7 6800HS
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 6800HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13620H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1504 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13620H +20%
1806
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +26%
15868
12635
Passmark CPU (одноядерный)
3151
Passmark CPU (многоядерный)
22703
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13620H +16%
1723
1491
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13620H +18%
10454
8824
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i7-13620H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|16
|32
|Вычислительные блоки
|64
|12
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13620H
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1