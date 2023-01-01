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Intel Core i7 13620H против AMD Ryzen 7 6800HS

Intel Core i7 13620H
VS
AMD Ryzen 7 6800HS
Intel Core i7 13620H
AMD Ryzen 7 6800HS

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 6800HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13620H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800HS and 13620H
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1504 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +26%
15868
Ryzen 7 6800HS
12635
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13620H +18%
10454
Ryzen 7 6800HS
8824
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13620H и AMD Ryzen 7 6800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i7-13620H -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 32 48
ROPs 16 32
Вычислительные блоки 64 12
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13620H
1.43 терафлопс
Ryzen 7 6800HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13620H Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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