Intel Core i7 13620H против Apple M2 Max
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13620H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
69
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1735 баллов
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13620H +8%
1806
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +5%
15868
15056
Geekbench 5 (одноядерный)
1723
M2 Max +16%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
10454
M2 Max +42%
14873
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-13620H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1344 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|4864
|TMUs
|32
|304
|ROPs
|16
|152
|Вычислительные блоки
|64
|-
|TGP
|45 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13620H
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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