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Intel Core i7 13650HX против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i7 13650HX
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i7 13650HX
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 13650HX
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1838 и 1589 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13650HX +49%
20897
Ryzen 9 6900HX
14014
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13650HX +43%
14334
Ryzen 9 6900HX
10039
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13650HX и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i7-13650HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1964 FP7
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 350 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 16 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13650HX
0.382 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13650HX Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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