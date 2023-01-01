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Intel Core i7 13650HX против Apple M2 Max

Intel Core i7 13650HX
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 13650HX
Apple M2 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13650HX
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13650HX +14%
1911
M2 Max
1673
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13650HX +38%
21157
M2 Max
15318
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13650HX
н/д
M2 Max
4196
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13650HX
н/д
M2 Max
26624
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13650HX
1842
M2 Max +9%
2014
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13650HX
14390
M2 Max +5%
15122
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13650HX и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-13650HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 128 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 16 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13650HX
0.382 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13650HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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