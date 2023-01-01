Intel Core i7 13650HX против i5 13500HX
Что лучше: Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 13500HX на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
1815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13650HX +5%
14011
13360
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13650HX
|i5-13500HX
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|UHD Graphics (16EU)
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|25x
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|128
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13650HX
|Сайт Intel Core i5 13500HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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