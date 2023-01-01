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Intel Core i7 13650HX против i5 13600H

Intel Core i7 13650HX
VS
Intel Core i5 13600H
Intel Core i7 13650HX
Intel Core i5 13600H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц или i5 13600H с 12-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600H and 13650HX
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13650HX и i5 13600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13650HX i5-13600H
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 28x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 128 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 16 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13650HX
0.382 терафлопс
Core i5 13600H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13650HX Сайт Intel Core i5 13600H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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