Intel Core i7 13650HX против i5 13600H
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц или i5 13600H с 12-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1824
Cinebench R23 (многоядерный)
15016
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13650HX +5%
1824
1745
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13650HX +40%
14011
9986
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13650HX
|i5-13600H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|16
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13650HX
|Сайт Intel Core i5 13600H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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