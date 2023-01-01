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Intel Core i7 13650HX против i7 12850HX

Intel Core i7 13650HX
VS
Intel Core i7 12850HX
Intel Core i7 13650HX
Intel Core i7 12850HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13650HX на 2.6 ГГц или i7 12850HX с 16-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12850HX and 13650HX
Причины выбрать Intel Core i7 13650HX
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12850HX
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13650HX +30%
21126
Core i7 12850HX
16304
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13650HX и i7 12850HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13650HX i7-12850HX
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 128 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13650HX
0.382 терафлопс
Core i7 12850HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13650HX Сайт Intel Core i7 12850HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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