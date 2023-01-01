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Intel Core i7 1365U против Apple M1

Intel Core i7 1365U
VS
Apple M1
Intel Core i7 1365U
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1365U на 1.8 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1365U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1365U
Причины выбрать Intel Core i7 1365U
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1365U +17%
1777
Apple M1
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1365U +23%
9571
Apple M1
7796
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1365U
н/д
Apple M1
3754
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1365U
н/д
Apple M1
14352
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1365U
1728
Apple M1 +2%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1365U +19%
9239
Apple M1
7776
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1365U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i7-1365U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 4
Частота 1.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1365U
1.69 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1365U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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