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Intel Core i7 1365U против Apple M2

Intel Core i7 1365U
VS
Apple M2
Intel Core i7 1365U
Apple M2

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1365U на 1.8 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1365U
Причины выбрать Intel Core i7 1365U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1722 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1365U +12%
1760
Apple M2
1570
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1365U +9%
9398
Apple M2
8636
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1365U
3551
Apple M2 +12%
3991
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1365U
14937
Apple M2 +3%
15317
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1365U
1710
Apple M2 +12%
1907
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1365U +4%
9246
Apple M2
8893
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1365U и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-1365U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 4
Частота 1.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1365U
1.69 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1365U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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