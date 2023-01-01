Intel Core i7 1365U против i5 1240U
Что лучше: Intel Core i7 1365U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i5 1240U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1365U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1365U
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1776
Cinebench R23 (многоядерный)
9482
Passmark CPU (одноядерный)
3232
Passmark CPU (многоядерный)
14358
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1365U +5%
1733
1649
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1365U +44%
9276
6457
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-1365U
|i5-1240U
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Процессор
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|0.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|11x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1781
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|9 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|29 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1365U
|Сайт Intel Core i5 1240U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|14
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1