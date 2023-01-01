Intel Core i7 13700 против AMD Ryzen 5 5600
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
78
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 физических ядер больше
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1531 балл
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700 +36%
2023
1491
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700 +168%
28280
10568
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +34%
4313
3226
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +60%
34276
21363
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700 +28%
1956
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700 +120%
16934
7687
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i7-13700
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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