Что лучше: Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.