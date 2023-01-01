Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700 vs M1 Pro

Intel Core i7 13700 против Apple M1 Pro

Intel Core i7 13700
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 13700
Apple M1 Pro

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2034 и 1771 балл
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700 +32%
2032
M1 Pro
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700 +145%
29826
M1 Pro
12170
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +13%
4315
M1 Pro
3829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +85%
40576
M1 Pro
21949
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700 +15%
2035
M1 Pro
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700 +61%
20247
M1 Pro
12548
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i7-13700 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 2
Потоков 8 2
Частота 1.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700 -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M2 Pro vs Apple M1 Pro
2. Intel Core i7 11800H vs Apple M1 Pro
3. Apple M2 vs Apple M1 Pro
4. Intel Core i7 1165G7 vs Apple M1 Pro
5. Intel Core i9 12900K vs Apple M1 Pro
6. AMD Ryzen 9 5900X vs Apple M1 Pro
7. Intel Core i7 13700K vs Apple M1 Pro
8. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i7 13700
9. Intel Core i9 13900 vs Intel Core i7 13700
10. Intel Core i7 12700 vs Intel Core i7 13700
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Pro или Intel Core i7 13700?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры