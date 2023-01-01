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Intel Core i7 13700 против Apple M2 Max

Intel Core i7 13700
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 13700
Apple M2 Max

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 320 ГБ/c (357%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700 +21%
2023
M2 Max
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700 +88%
28280
M2 Max
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700
4313
M2 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700
34276
M2 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700
1956
M2 Max +2%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700 +14%
16934
M2 Max
14873
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-13700 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700 -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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5. Apple M2 Max или Intel Core i7 12700H
6. Apple M2 Max или Intel Core i9 13900K
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Комментарии

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