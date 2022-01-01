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Intel Core i7 13700 против i5 12400F

Intel Core i7 13700
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i7 13700
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +22%
4373
Core i5 12400F
3571
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +75%
34771
Core i5 12400F
19841
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-13700 i5-12400F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
Core i5 12400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 13700 или Intel Core i7 12700H
2. Intel Core i7 13700 или Intel Core i7 12700
3. Intel Core i7 13700 или AMD Ryzen 7 7700X
4. Intel Core i7 13700 или AMD Ryzen 7 7800X
5. Intel Core i5 12400F или AMD Ryzen 7 5800X
6. Intel Core i5 12400F или AMD Ryzen 5 5600G
7. Intel Core i5 12400F или Intel Core i5 12400
8. Intel Core i5 12400F или Intel Core i5 12600KF
9. Intel Core i5 12400F или AMD Ryzen 7 5700X

Комментарии

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