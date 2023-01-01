Intel Core i7 13700 против i5 13500
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или i5 13500 с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700 +9%
2038
1875
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700 +36%
28540
20977
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +8%
4381
4048
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +13%
34742
30767
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13700
|i5-13500
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.5 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|16
|14
|Количество потоков
|24
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|154 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700
|Сайт Intel Core i5 13500
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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