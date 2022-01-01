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Intel Core i7 13700 против i5 13600

Intel Core i7 13700
VS
Intel Core i5 13600
Intel Core i7 13700
Intel Core i5 13600

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или i5 13600 с 14-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600 and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700 +29%
28604
Core i5 13600
22138
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и i5 13600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2023 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i7-13700 i5-13600
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота 2.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
Core i5 13600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 13700 или Intel Core i7 12700H
2. Intel Core i7 13700 или Intel Core i7 12700
3. Intel Core i7 13700 или AMD Ryzen 7 7700X
4. Intel Core i7 13700 или AMD Ryzen 7 7800X
5. Intel Core i5 13600 или Intel Core i7 12700K
6. Intel Core i5 13600 или Intel Core i7 12700
7. Intel Core i5 13600 или Intel Core i5 13600K
8. Intel Core i5 13600 или AMD Ryzen 7 7700X

Комментарии

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