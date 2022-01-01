Intel Core i7 13700 против i5 7600
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или i5 7600 с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
48
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
36
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700
- Появился на 5 лет и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 физических ядер больше
- На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +75%
4373
2499
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +423%
34771
6646
Geekbench 5 (одноядерный)
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
3513
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2022
|3 января 2017
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-13700
|i5-7600
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|16
|4
|Количество потоков
|24
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|35x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel HD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i5 7600
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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