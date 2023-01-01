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Intel Core i7 13700 против i7 11700F

Intel Core i7 13700
VS
Intel Core i7 11700F
Intel Core i7 13700
Intel Core i7 11700F

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или i7 11700F с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700F and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1654 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700 +32%
2023
Core i7 11700F
1532
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700 +156%
28280
Core i7 11700F
11037
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +30%
4313
Core i7 11700F
3314
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +63%
34276
Core i7 11700F
21075
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700 +19%
1956
Core i7 11700F
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700 +92%
16934
Core i7 11700F
8814
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и i7 11700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Rocket Lake
Номер модели i7-13700 i7-11700F
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
Core i7 11700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700 Сайт Intel Core i7 11700F
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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