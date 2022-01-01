Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700 vs Core i7 12700H

Intel Core i7 13700 против i7 12700H

Intel Core i7 13700
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 13700
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 31% ниже чем у Core i7 13700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +19%
4339
Core i7 12700H
3650
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +28%
34275
Core i7 12700H
26872
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-H
Номер модели i7-13700 i7-12700H
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 16 14
Количество потоков 24 20
Частота 2.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 12700 и Core i7 13700
2. Ryzen 7 7700X и Core i7 13700
3. M1 Max и Core i7 12700H
4. Core i9 12900H и Core i7 12700H
5. Ryzen 9 6900HX и Core i7 12700H
6. Core i5 12500H и Core i7 12700H
7. Ryzen 9 6900HS и Core i7 12700H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 12700H или i7 13700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры