Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.