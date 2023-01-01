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Intel Core i7 13700F против AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i7 13700F
VS
AMD Ryzen 5 7600
Intel Core i7 13700F
AMD Ryzen 5 7600

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600 and 13700F
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
  • Имеет на 10 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +110%
28098
Ryzen 5 7600
13395
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700F +66%
16817
Ryzen 5 7600
10136
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700F и AMD Ryzen 5 7600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i7-13700F -
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 88 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700F
н/д
Ryzen 5 7600
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700F Сайт AMD Ryzen 5 7600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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